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РФ запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об угрозе ударов

Иллюстративное фото: Россия запустила "Шахеды" вечером 2 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером среды, 2 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:30. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Черниговской области.

Кроме этого Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации на северо-востоке.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, российская армия вечером вторника, 1 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

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