РФ запустила ракети по Одещині: перші деталі

Нагадаємо, що в ніч на 4 червня росіяни випустили по Одесі понад 20 безпілотників.

В ніч на 3 червня росіяни також запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.

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