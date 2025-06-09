РФ запустила ракети по Одещині: перші деталі

Російська армія вночі понеділка, 9 червня, запустила ракети у напрямку Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Про загрозу ракетного удару Повітряні сили повідомили об 01:50.
"Увага! Ракети на Одещину з Чорного моря", - сказано в повідомленні.
Водночас, незадовго до цього Моніторингові канали попереджали про пуски ракет Х-22 з Ту-22м3.
Станом на 02:00 про наслідки атаки не повідомлялось.
Варто зауважити, що наразі Україна перебуває під масованою дроновою атакою. У низці областей оголошено сигнал тривоги, працює ППО.
Нагадаємо, що в ніч на 4 червня росіяни випустили по Одесі понад 20 безпілотників.
В ніч на 3 червня росіяни також запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.
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