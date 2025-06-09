РФ запустила ракеты по Одесской области: первые детали

Российская армия ночью понедельника, 9 июня, запустила ракеты в направлении Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Об угрозе ракетного удара Воздушные силы сообщили в 01:50.
"Внимание! Ракеты в Одесскую область с Черного моря", - сказано в сообщении.
В то же время, незадолго до этого Мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет Х-22 с Ту-22м3.
По состоянию на 02:00 о последствиях атаки не сообщалось.
Стоит заметить, что сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО.
Напомним, что в ночь на 4 июня россияне выпустили по Одессе более 20 беспилотников.
В ночь на 3 июня россияне также запустили по Одессе дроны. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений.
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