РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні

У ніч на середу, 24 вересня, Російська Федерація запустила по території України 152 ударних дрони різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 24 вересня, з 18:00 23 вересня, противник атакував 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Їх запускали з напрямків:
Близько 80 із них - "Шахеди".
Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Вчора ввечері російська армія запустила декілька груп ударних дронів. Під масований удар ворога потрапив Харків - там за пів години пролунали десятки вибухів. За словами місцевої влади, всі удари прийшлись по одному району міста.
Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом.
Також під обстрілом було місто Краматорськ. Там ворог завдав подвійного удару - зафіксовано пошкодження будинків.