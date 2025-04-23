РФ запустила понад 130 дронів одразу з шести напрямків по Україні: скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Полтавська, Донецька, Одеська Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Зокрема, цієї ночі Полтава зазнала масованої повітряної атаки з боку російських окупантів, й цілями ворожих дронів була суто цівільна інфраструктура. В результаті атаки постраждали три людини.

Також у ніч проти 23 квітня у Харкові пролунало щонайменше шість вибухів. На ранок у місті фіксували руйнування будівель в результаті ворожих ударів.

Крім того, 22 квітня російські війська завдали авіаудар по інфраструктурі Запоріжжя. Загинула 55-річна жінка ще 23 людини отримали поранення, серед них четверо дітей.

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