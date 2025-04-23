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РФ запустила понад 130 дронів одразу з шести напрямків по Україні: скільки збила ППО

Фото: ППО збила 67 з 134 дронів, які РФ запустила по Україні в ніч на 23 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 23 квітня російська армія запустила по Україні понад 130 дронів. ППО збила рівно половину безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 23 квітня противник атакував 134 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів)", - йдеться у повідомленні.

Безпілотники окупанти запускали з районів:

  • Курськ, Брянськ, Орел; 
  • Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське (Крим).

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 9:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили військові.

Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Полтавська, Донецька, Одеська Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Зокрема, цієї ночі Полтава зазнала масованої повітряної атаки з боку російських окупантів, й цілями ворожих дронів була суто цівільна інфраструктура. В результаті атаки постраждали три людини.

Також у ніч проти 23 квітня у Харкові пролунало щонайменше шість вибухів. На ранок у місті фіксували руйнування будівель в результаті ворожих ударів.

Крім того, 22 квітня російські війська завдали авіаудар по інфраструктурі Запоріжжя. Загинула 55-річна жінка ще 23 людини отримали поранення, серед них четверо дітей.

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