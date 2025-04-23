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РФ запустила более 130 дронов сразу с шести направлений по Украине: сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 67 из 134 дронов, которые РФ запустила по Украине в ночь на 23 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 23 апреля российская армия запустила по Украине более 130 дронов. ПВО сбила ровно половину беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 23 апреля противник атаковал 134 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов)", - говорится в сообщении.

Беспилотники оккупанты запускали из районов:

  • Курск, Брянск, Орел;
  • Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское (Крым).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9:30 подтверждено сбитие 67 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Запорожье.

В частности, этой ночью Полтава подверглась массированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов, и целями вражеских дронов была сугубо гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали три человека.

Также в ночь на 23 апреля в Харькове прогремело по меньшей мере шесть взрывов. На утро в городе фиксировали разрушения зданий в результате вражеских ударов.

Кроме того, 22 апреля российские войска нанесли авиаудар по инфраструктуре Запорожья. Погибла 55-летняя женщина еще 23 человека получили ранения, среди них четверо детей.

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