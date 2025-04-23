РФ запустила более 130 дронов сразу с шести направлений по Украине: сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Запорожье.

В частности, этой ночью Полтава подверглась массированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов, и целями вражеских дронов была сугубо гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали три человека.

Также в ночь на 23 апреля в Харькове прогремело по меньшей мере шесть взрывов. На утро в городе фиксировали разрушения зданий в результате вражеских ударов.

Кроме того, 22 апреля российские войска нанесли авиаудар по инфраструктуре Запорожья. Погибла 55-летняя женщина еще 23 человека получили ранения, среди них четверо детей.

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