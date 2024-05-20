РФ запустила з півдня "Шахеди". Де можлива атака дронів

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України в ніч на понеділок, 20 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.
Як зазначили у Повітряних силах, перши дрони було запущено близько 23:00 неділі, 19 травня. Вони летіли через Херсонську область північно-західним курсом.
Станом на 00:30 понеділка дрони помічено у Херсонській та Миколаївській областях.
"Дрони у північній частині Миколаївщини, курс північно-західний та на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний", - повідомили Повітряні сили.
Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Російська Федерація посилила свої атаки по території України з початком весни. Зокрема, в ніч на 19 травня Росія випустила по Україні 37 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".
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