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РФ запустила з півдня "Шахеди". Де можлива атака дронів

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України в ніч на понеділок, 20 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Як зазначили у Повітряних силах, перши дрони було запущено близько 23:00 неділі, 19 травня. Вони летіли через Херсонську область північно-західним курсом.

Станом на 00:30 понеділка дрони помічено у Херсонській та Миколаївській областях.

"Дрони у північній частині Миколаївщини, курс північно-західний та на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний", - повідомили Повітряні сили.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атаки РВ по території України

Російська Федерація посилила свої атаки по території України з початком весни. Зокрема, в ніч на 19 травня Росія випустила по Україні 37 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

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