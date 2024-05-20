РФ запустила с юга "Шахеды". Где возможна атака дронов

Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 23:00 воскресенья, 19 мая. Они летели через Херсонскую область по северо-западному курсу.

По состоянию на 00:30 понедельника дроны отмечены в Херсонской и Николаевской областях.

"Дроны в северной части Николаева, курс северо-западный и на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный", - сообщили Воздушные силы.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Атаки РО по территории Украины

Российская Федерация ужесточила свои атаки по территории Украины с началом весны. В частности, в ночь на 19 мая Россия выпустила по Украине 37 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

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