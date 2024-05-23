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РФ запустила по Харкову й Люботину одразу 15 ракет. Зеленський показав фото наслідків

Фото: Зеленський показав фото наслідків обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 23 травня, російські терористи запустили одразу 15 ракет по Харкову й Люботину. Недостатній захист протиповітряної оборони (ППО) є слабкістю не України, а світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - заявив президент. 

Зеленський відзначив, що росіяни користуються тим, що Україна наразі позбавлена достатнього захисту ППО й надійної можливості знищувати пускові установки ворога поблизу своїх кордонів. 

 

Фото: Зеленський показав фото наслідків обстрілу Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)

"І це слабкість - не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", - додав Зеленський.  

За словами Зеленського, терор повинен програвати у усіх умовах й на будь-якому континенті. Це є спільним обов'язком усіх у світі. 

Кількість загиблих зросла 

"За оновленою інформацією, станом на зараз - 7 загиблих", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. 

 

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/synegubov/9647)

Обстріл Харкова 

Російські терористи завдали сьогодні, 23 травня, масованого удару по Харкову. Спочатку в місті пролунав один вибух, після цього ще більше ніж десять.  

Ворог вдарив по підприємству, яке займалось друком. До цього повідомлялось про сімох постраждалих й двох загиблих, але кількість жертв продовжувала зростати

Також є постраждалі у Золочеві та Люботині.

 

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Володимир ЗеленськийХарків