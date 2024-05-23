RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ запустила по Харькову и Люботину сразу 15 ракет. Зеленский показал фото последствий

Фото: Зеленский показал фото последствий обстрела Харькова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 мая, российские террористы запустили по Харькову и Люботину сразу 15 ракет. Недостаточная защита противовоздушной обороны (ПВО) является слабостью не Украины, а мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - заявил президент. 

Зеленский отметил, что россияне пользуются тем, что Украина сейчас лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага вблизи своих границ. 

 

Фото: Зеленский показал фото последствий обстрела Харькова (t.me/V_Zelenskiy_official)

"И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - добавил Зеленский.  

По словам Зеленского, террор должен проигрывать во всех условиях и на любом континенте. Это является общей обязанностью всех в мире. 

Обстрел Харькова

Российские террористы нанесли сегодня, 23 мая, массированный удар по Харькову. Сначала в городе прогремел один взрыв, после этого еще более десяти.

Враг ударил по предприятию, которое занималось печатью. До этого сообщалось о семи пострадавших и двух погибших, но количество жертв продолжало расти

Также есть пострадавшие в Золочеве и Люботине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХарьков