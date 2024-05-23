РФ запустила по Харькову и Люботину сразу 15 ракет. Зеленский показал фото последствий

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - заявил президент.

Зеленский отметил, что россияне пользуются тем, что Украина сейчас лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага вблизи своих границ.

Фото: Зеленский показал фото последствий обстрела Харькова (t.me/V_Zelenskiy_official)

"И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, террор должен проигрывать во всех условиях и на любом континенте. Это является общей обязанностью всех в мире.

Обстрел Харькова

Российские террористы нанесли сегодня, 23 мая, массированный удар по Харькову. Сначала в городе прогремел один взрыв, после этого еще более десяти.

Враг ударил по предприятию, которое занималось печатью. До этого сообщалось о семи пострадавших и двух погибших, но количество жертв продолжало расти.

Также есть пострадавшие в Золочеве и Люботине.