РФ запустила фейки про підготовку Україною ядерної провокації. У ЦПД назвали мету ворога

Як повідомляється, російські пропагандисти стверджують, що нібито "київський режим готує провокацію на Курській АЕС".

"Подібні заяви не мають жодного зв’язку з реальністю. Тим більше, що це далеко не перші спроби росіян вкидати подібну дезінформацію", - зазначили у ЦПД.

У Центрі пояснили, що мета таких вкидів напередодні переговорів у Саудівській Аравії - це намагання створити ілюзію, нібито Україна насправді не хоче миру і готова на будь-які провокації для зриву переговорів.

Насправді ж так Кремль хоче послабити позиції України перед переговорами та намагається "вбити клин" між Києвом і Вашингтоном.