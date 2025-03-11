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РФ запустила фейки о подготовке Украиной ядерной провокации. В ЦПД назвали цель врага

Фото: Россия запустила фейки о подготовке Украиной ядерной провокации (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Накануне переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии российская пропаганда запустила фейки о якобы подготовке Украиной ядерной провокации на Курской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как сообщается, российские пропагандисты утверждают, что якобы "киевский режим готовит провокацию на Курской АЭС".

"Подобные заявления не имеют никакой связи с реальностью. Тем более, что это далеко не первые попытки россиян вбрасывать подобную дезинформацию", - отметили в ЦПД.

В Центре объяснили, что цель таких вбросов накануне переговоров в Саудовской Аравии - это попытка создать иллюзию, якобы Украина на самом деле не хочет мира и готова на любые провокации для срыва переговоров.

На самом деле так Кремль хочет ослабить позиции Украины перед переговорами и пытается "вбить клин" между Киевом и Вашингтоном.

 

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Во время переговоров ожидается, в частности, обсуждение вопроса военной помощи Украине от США, а также обмена разведывательными данными между странами.

Украинскую сторону представляют: руководитель Министерства иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

От Соединенных Штатов принимают участие в переговорах государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

По словам президента США Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.

Как проходит встреча Украины и США в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.

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