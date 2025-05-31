РФ запустила дрони по Україні: де є загроза обстрілу

Ввечері, 31 травня, російські окупанти вкотре випустили дрони по території України. Військові фіксують БпЛА в різних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, перші безпілотники цього вечора було зафіксовано в Донецькій області курсом на Дніпропетровську, а також в Сумській області у південно-західному напрямку. Відповідна інформація з'явилася о 21:12 та 21:14.
Оновлено о 23:40.
Повітряні сили попередили про рух дронів у напрямку Чернігова, Кривого Рогу та Дніпра.
Згодом військові повідомили, що дрони фіксувалися в Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Крім того, в акваторії Чорного моря курсом на Одеську область. Побачити це можна на фотографії нижче.
За останніми даними, станом на 22:46, рух ворожих дронів був наступним:
Станом на 22:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 31 травня росіяни запустили по Україні 109 ударних дронів, з них 2 були реактивними.
Станом на 8:30 сили ППО знешкодили 69 безпілотників, ще 30 були локально втрачені/пригнічені РЕБ.
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