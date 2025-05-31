РФ запустила дрони по Україні: де є загроза обстрілу

Зокрема, перші безпілотники цього вечора було зафіксовано в Донецькій області курсом на Дніпропетровську, а також в Сумській області у південно-західному напрямку. Відповідна інформація з'явилася о 21:12 та 21:14.

Оновлено о 23:40.

Повітряні сили попередили про рух дронів у напрямку Чернігова, Кривого Рогу та Дніпра.

Згодом військові повідомили, що дрони фіксувалися в Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Крім того, в акваторії Чорного моря курсом на Одеську область. Побачити це можна на фотографії нижче.

За останніми даними, станом на 22:46, рух ворожих дронів був наступним:

група БпЛА з Дніпропетровської області рухається на Кіровоградську;

декілька груп БпЛА на сході Дніпропетровської, курс - західний;

декілька груп БпЛА на сході Харківської області, курс - західний;

БпЛА з Харківської області на Полтавську та Дніпропетровську.

БпЛА на півночі Чернігівської у південно-західному напрямку;

група БпЛА з Херсонської області на Дніпропетровську та Миколаївську.

БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одеську.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Донецькій областях.