РФ запустила дроны по Украине: где есть угроза обстрелов

В частности, первые беспилотники этим вечером были зафиксированы в Донецкой области курсом на Днепропетровскую, а также в Сумской области в юго-западном направлении. Соответствующая информация появилась в 21:12 и 21:14.

Обновлено в 23:40.

Воздушные силы предупредили о движении дронов в направлении Чернигова, Кривого Рога и Днепра.

Впоследствии военные сообщили, что дроны фиксировались в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Кроме того, в акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Увидеть это можно на фотографии ниже.

По последним данным, по состоянию на 22:46, движение вражеских дронов было следующим:

группа БпЛА из Днепропетровской области движется на Кировоградскую;

несколько групп БпЛА на востоке Днепропетровской, курс - западный;

несколько групп БпЛА на востоке Харьковской области, курс - западный;

БпЛА из Харьковской области на Полтавскую и Днепропетровскую.

БпЛА на севере Черниговской в юго-западном направлении;

группа БпЛА из Херсонской области на Днепропетровскую и Николаевскую.

БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Донецкой областях.