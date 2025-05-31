RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ запустила дроны по Украине: где есть угроза обстрелов

Фото: количество зафиксированных дронов становится больше (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 31 мая, российские оккупанты в очередной раз выпустили дроны по территории Украины. Военные фиксируют БпЛА в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, первые беспилотники этим вечером были зафиксированы в Донецкой области курсом на Днепропетровскую, а также в Сумской области в юго-западном направлении. Соответствующая информация появилась в 21:12 и 21:14.

Обновлено в 23:40.

Воздушные силы предупредили о движении дронов в направлении Чернигова, Кривого Рога и Днепра.

Впоследствии военные сообщили, что дроны фиксировались в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Кроме того, в акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Увидеть это можно на фотографии ниже.

 

По последним данным, по состоянию на 22:46, движение вражеских дронов было следующим:

  • группа БпЛА из Днепропетровской области движется на Кировоградскую;
  • несколько групп БпЛА на востоке Днепропетровской, курс - западный;
  • несколько групп БпЛА на востоке Харьковской области, курс - западный;
  • БпЛА из Харьковской области на Полтавскую и Днепропетровскую.
  • БпЛА на севере Черниговской в юго-западном направлении;
  • группа БпЛА из Херсонской области на Днепропетровскую и Николаевскую.
  • БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Донецкой областях.

Запуск дронов прошлой ночью

Напомним, в ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 109 ударных дронов, из них 2 были реактивными.

По состоянию на 8:30 силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, еще 30 были локально потеряны/подавлены РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони