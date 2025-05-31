РФ запустила дроны по Украине: где есть угроза обстрелов

Вечером, 31 мая, российские оккупанты в очередной раз выпустили дроны по территории Украины. Военные фиксируют БпЛА в разных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, первые беспилотники этим вечером были зафиксированы в Донецкой области курсом на Днепропетровскую, а также в Сумской области в юго-западном направлении. Соответствующая информация появилась в 21:12 и 21:14.
Обновлено в 23:40.
Воздушные силы предупредили о движении дронов в направлении Чернигова, Кривого Рога и Днепра.
Впоследствии военные сообщили, что дроны фиксировались в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Кроме того, в акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Увидеть это можно на фотографии ниже.
По последним данным, по состоянию на 22:46, движение вражеских дронов было следующим:
По состоянию на 22:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 109 ударных дронов, из них 2 были реактивными.
По состоянию на 8:30 силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, еще 30 были локально потеряны/подавлены РЭБ.
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