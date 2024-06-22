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РФ запустила чотири КАБи. З'явилися фото та відео наслідків удару по Харкову

Субота 22 червня 2024 18:03
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РФ запустила чотири КАБи. З'явилися фото та відео наслідків удару по Харкову Фото: наслідки атаки на Харків 22 червня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень суботи, 22 червня, завдала удару по місту Харків використавши найновіші боєприпаси УМПБ Д-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За даними Клименка, на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських.Наразі комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим.

Станом на 18:30 відомо про трьох загиблих, ще 38- поранено.

Синєгубов повідомив, що росіяни скинули чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фото: наслідки атаки на Харків 22 червня (t.me/synegubov)

Авіаудар по Харкову

Сьогодні вдень в Харкові пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, російські війська атакували місто керованими авіабомбами та влучили в житловий будинок.

Пізніше на атаку росіян відреагував президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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