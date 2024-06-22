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РФ запустила четыре КАБа. Появились фото и видео последствий удара по Харькову

Суббота 22 июня 2024 18:03
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РФ запустила четыре КАБа. Появились фото и видео последствий удара по Харькову Фото: последствия атаки на Харьков 22 июня (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем субботы, 22 июня, нанесла удар по городу Харьков, использовав новейшие боеприпасы УМПБ Д-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По данным Клименко, на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Сейчас коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим.

По состоянию на 18:30 известно о трех погибших, еще 38 ранены.

Синегубов сообщил, что россияне сбросили четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

Фото: последствия атаки на Харьков 22 июня (t.me/synegubov)

Авиаудар по Харькову

Сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Как выяснилось позже, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами и попали в жилой дом.

Позже на атаку россиян отреагировал президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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