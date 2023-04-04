РФ у Запорізькій області прискореними темпами вилучає українські книжки, - мер Мелітополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Наразі заявили про необхідність "зміцнювати російську ідентичність", тобто ще сильніше промивати мізки своєю пропагандою, нищити все українське і насаджати наратив про "братні народи", - додав мер міста.

За словами Федорова, окупанти прискореними темпами знищують національну ідентичність серед місцевих мешканців. Вони вилучають українські книжки, забороняють українську історію. Спочатку вони скоротили, а тепер і зовсім прибирають зі шкільної програми українську мову і літературу.

"З окупованої частини Запорізької області росіяни роблять фактично центр деукраїнізації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська завдали авіаударів по гімназії в Пологівському районі Запорізької області. Внаслідок чого один з корпусів навчального закладу було вщент зруйновано.

Окупанти з квітня можуть розпочати призов на строкову службу на захопленій території Запорізької області.

Росіяни вирішили посилити антиукраїнську пропаганду на окупованій частині Запорізької області та відкриють для цього додаткові "установи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.