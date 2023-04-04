ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (фото)

Новость на русском →
Запорізька область, Вівторок 04 квітня 2023 11:17
Війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (фото) Фото: війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали авіаударів по гімназії в Пологівському районі Запорізької області. Внаслідок чого один з корпусів навчального закладу було вщент зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району", - йдеться в повідомленні.

Фото: війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

За інформацією рятувальників, внаслідок цього було пошкоджено два корпуси навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загорянням на загальній площі 100 кв.м.

"Пізніше, ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії. Внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м", - повідомили в прес-центрі.

Як додають в ДСНС, внаслідок цієї атаки жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що російська армія за минулу добу обстріляла декілька населених пунктів Донецької області, через що четверо осіб загинули, троє отримали поранення.

Також ми писали, що війська РФ вночі обстріляли дві громади Сумської області, поранення отримали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Росавиация Війна Росії проти України
NEWS
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну