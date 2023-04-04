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РФ у Запорізькій області прискореними темпами вилучає українські книжки, - мер Мелітополя

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Запорізька область, Вівторок 04 квітня 2023 15:38
РФ у Запорізькій області прискореними темпами вилучає українські книжки, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники прискореними темпами знищують національну ідентичність українців на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"З окупованої частини Запорізької області росіяни роблять фактично центр деукраїнізації", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, окупанти прискореними темпами знищують національну ідентичність серед місцевих мешканців. Вони вилучають українські книжки, забороняють українську історію. Спочатку вони скоротили, а тепер і зовсім прибирають зі шкільної програми українську мову і літературу.

"Наразі заявили про необхідність "зміцнювати російську ідентичність", тобто ще сильніше промивати мізки своєю пропагандою, нищити все українське і насаджати наратив про "братні народи", - додав мер міста.

Нагадаємо, що російські війська завдали авіаударів по гімназії в Пологівському районі Запорізької області. Внаслідок чого один з корпусів навчального закладу було вщент зруйновано.

Окупанти з квітня можуть розпочати призов на строкову службу на захопленій території Запорізької області.

Росіяни вирішили посилити антиукраїнську пропаганду на окупованій частині Запорізької області та відкриють для цього додаткові "установи".

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