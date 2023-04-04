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РФ в Запорожской области ускоренными темпами изымает украинские книги, - мэр Мелитополя

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Запорожская область, Вторник 04 апреля 2023 15:38
РФ в Запорожской области ускоренными темпами изымает украинские книги, - мэр Мелитополя Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики ускоренными темпами уничтожают национальную идентичность украинцев на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Из оккупированной части Запорожской области россияне делают фактически центр деукраинизации", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, оккупанты ускоренными темпами уничтожают национальную идентичность среди местных жителей. Они изымают украинские книги, запрещают украинскую историю. Сначала они сократили, а теперь и вовсе убирают из школьной программы украинский язык и литературу.

"Пока заявили о необходимости "укреплять российскую идентичность", то есть еще сильнее промывать мозги своей пропагандой, уничтожать все украинское и насаждать нарратив о "братских народах", - добавил мэр города.

Напомним, что российские войска нанесли авиаудары по гимназии в Пологовском районе Запорожской области. В результате чего один из корпусов учебного заведения был полностью разрушен.

Оккупанты с апреля могут начать призыв на срочную службу на захваченной территории Запорожской области.

Россияне решили усилить антиукраинскую пропаганду на оккупированной части Запорожской области и откроют для этого дополнительные "учреждения".

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