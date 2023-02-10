РФ у Запорізькій області примусово залучає дітей до громадських рухів Кремля, - ЦНС

РФ вимагає від гауляйтерів тимчасово окупованих територій України збільшити кількість дітей в молодіжних рухах Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес "міністр із молодіжної політики" в окупаційній адміністрації Антон Тицький", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі він відвідує школи на окупованій території та вимагає від директорів "виконати план", а також особисто проводить агітацію серед школярів. У ЦНС повідомляють, що учні та студенти мають податись на свій вибір до локальних мереж псевдомолодіжних організацій:
"Відповідальна за це "адміністрація" навчального закладу. Тобто, фактично підліткам поставили умови, коли вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходи", - додали у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.
Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.
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