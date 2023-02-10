РФ у Запорізькій області примусово залучає дітей до громадських рухів Кремля, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес "міністр із молодіжної політики" в окупаційній адміністрації Антон Тицький", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі він відвідує школи на окупованій території та вимагає від директорів "виконати план", а також особисто проводить агітацію серед школярів. У ЦНС повідомляють, що учні та студенти мають податись на свій вибір до локальних мереж псевдомолодіжних організацій:

"Південь молодий";

"Ми разом";

"Волонтери-медики";

"Волонтери перемоги";

"Рух перших".

"Відповідальна за це "адміністрація" навчального закладу. Тобто, фактично підліткам поставили умови, коли вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходи", - додали у Центрі національного спротиву.