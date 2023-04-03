РФ в Запорізькій області може розпочати призов на строкову службу, - мер Мелітополя

"Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з "нових регіонів", тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, в указі про весняний призов, підписаному російським диктатором Володимиром Путіним днями, виключень для призовників з окупованих територій немає.

"В будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога. Окупанти готові перетворити юнаків на гарматне м'ясо", - заявив мер.

Він закликав людей терміново виїжджати з окупованих територій, оскільки знаходитись там смертельно небезпечно для всіх.