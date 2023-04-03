РФ в Запорожской области может начать призыв на срочную службу, - мэр Мелитополя

"Россияне в очередной раз соврали. Сначала заявили, что молодежь из "новых регионов", то есть оккупированных территорий, не будут призывать на службу в армии. Затем сами же свою ложь опровергли", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, в указе о весеннем призыве, подписанном российским диктатором Владимиром Путиным на днях, исключений для призывников с оккупированных территорий нет.

"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага. Оккупанты готовы превратить юношей в пушечное мясо", - заявил мэр.

Он призвал людей срочно выезжать с оккупированных территорий, поскольку находиться там смертельно опасно для всех.