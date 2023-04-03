РФ в Запорожской области может начать призыв на срочную службу, - мэр Мелитополя

Оккупанты с апреля могут начать призыв на срочную службу на захваченной территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Россияне в очередной раз соврали. Сначала заявили, что молодежь из "новых регионов", то есть оккупированных территорий, не будут призывать на службу в армии. Затем сами же свою ложь опровергли", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, в указе о весеннем призыве, подписанном российским диктатором Владимиром Путиным на днях, исключений для призывников с оккупированных территорий нет.
"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага. Оккупанты готовы превратить юношей в пушечное мясо", - заявил мэр.
Он призвал людей срочно выезжать с оккупированных территорий, поскольку находиться там смертельно опасно для всех.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.
По данным британской разведки, российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.
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