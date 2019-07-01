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Швеция присоединилась к демаршу из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Новости » Политика    01.07.2019 - 21:15
Швеция присоединилась к демаршу из-за возвращения РФ в ПАСЕ
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Представители Швеции в ПАСЕ присоединились к заявлению 7 стран

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против возвращения России. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, перадает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег […] к финальному заявлению, которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции", - отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Напомним, маршал сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Совместную декларацию по решению о возвращении российской делегации в ПАСЕ готовят Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Он добавил, что в ближайшее время представители этих стран обсудят дальнейшие совместные шаги.

Как известно, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ. 

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