РФ заперечує, що тримає в полоні українського кореспондента: журналісти показали докази

Варто зазначити, що російські окупанти викрали Дмитра Хилюка 3 березня 2022 року у селі Козаровичі на півночі Київської області. Понад рік український журналіст незаконно утримується у російській в'язниці.

Батьки кореспондента отримали останнє сповіщення від нього восени, журналіст написав його ще 14 квітня 2022 року.

"Мої дорогі мама й тато, я живий. Я в доброму здоров’ї", - написав Хилюк.

Відомо, що після затримання журналіста помістили у російську в'язницю поблизу кордону з Україною. Там його жорстоко допитували.

Рідні кореспондента неодноразово робили запит в Москву, але Міноборони РФ заявило, що "не зобов'язане надавати жодної інформації про українських затриманих за винятком Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ)".

Слідчий комітет Росії стверджує, що нібито "не знає про кримінальне провадження" про Хилюка. Офіційно журналіст не затриманий і не переслідується.

Проте у той же час, коли кореспондент потрапив у полон, був заарештований український розвідник Юрій. Він зазначає, що Дмитро знаходився у Новозибківському СІЗО №2.

"21 березня, коли мене перевели до СІЗО №2 Новозибкова, Дмитро Хилюк вже був там. Перекличка ув'язнених відбувається двічі на день. Запам'ятовував імена, які українські в'язні змушені вимовляти вголос перед своїми тюремниками. Одне з них − Хилюк", - сказав він.

Журналісти опитали ще п'ятьох свідків, які підтвердили, що протягом 2022 року Дмитро Хилюк перебував у Новозибківському СІЗО №2.