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РФ отрицает, что держит в плену украинского корреспондента: журналисты показали доказательства

Фото: корреспондент "УНИАН" Дмитрий Хилюк (mipl org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия больше года удерживает в плену корреспондента "УНИАН" Дмитрия Хилюка, но отрицает это. Журналисты собрали доказательства незаконного содержания украинского медийщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Репортеров без границ".

Стоит отметить, что российские оккупанты похитили Дмитрия Хилюка 3 марта 2022 года в селе Козаровичи на севере Киевской области. Больше года украинский журналист незаконно удерживается в российской тюрьме.

Родители корреспондента получили последнее уведомление от него осенью, журналист написал его еще 14 апреля 2022 года.

"Мои дорогие мама и папа, я жив. Я в добром здравии", - написал Хилюк.

Известно, что после задержания журналиста поместили в тюрьму вблизи границы с Украиной. Там его жестоко допрашивали.

Родные корреспондента неоднократно запросили в Москву, но Минобороны РФ заявило, что "не обязано предоставлять никакой информации об украинских задержанных за исключением Международного комитета Красного Креста (МККК)".

Следственный комитет России утверждает, что якобы "не знает об уголовном производстве" о Хилюке. Официально журналист не задержан и не преследуется.

В то же время, когда корреспондент попал в плен, был арестован украинский разведчик Юрий. Он отмечает, что Дмитрий находился в Новозыбковском СИЗО №2.

"21 марта, когда меня перевели в СИЗО №2 Новозыбкова, Дмитрий Хилюк уже был там. Перекличка заключенных происходит дважды в день. Запоминал имена, которые украинские заключенные вынуждены произносить вслух перед своими тюремщиками. Одно из них - Хилюк ", - сказал он.

Журналисты опросили еще пятерых свидетелей, подтвердивших, что в течение 2022 года Дмитрий Хилюк находился в Новозыбковском СИЗО №2.

Напомним, в марте 2023 года Россия задержала и обвинила в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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