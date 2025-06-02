Які країни допомагають Україні повертати викрадених РФ дітей

Важливим у поверненні українських дітей з Росії або тимчасово окупованих територій є участь країн-медіаторів . Такі країни виступають посередниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву радниці глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарії Зарівної.

Вони, за її словами, мають діючі канали комунікації з російською стороною щодо цього питання. У кожній країні-медіаторці свій підхід, свої залучені люди - це не уніфікований процес.

"Сьогодні до числа країн-медіаторів входять Катар, Ватикан та Південно-Африканська Республіка", - каже радниця.

Зокрема, ПАР приєдналася до цієї групи після того, як команда Bring Kids Back UA провела в країні масштабну інформаційну кампанію. Важливо й те, що про вступ ПАР до групи медіаторів оголосили під час конференції в Монреалі, присвяченої гуманітарному виміру війни. Ця подія проходила в межах реалізації одного з пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Організація Bring Kids Back UA постійно працює над розширенням кола країн-медіаторів, адже, як зазначають у команді, не кожна держава, що виявляє бажання допомогти, має для цього реальні інструменти чи достатню спроможність.

"Я вважаю, що якщо країни, які дійсно мають важелі впливу, використовуватимуть їх задля повернення українських дітей - це дуже правильно", - наголошує Зарівна.