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РФ заманює студентів з окупованих територій на війну: ЦПД розкрив нову схему Кремля

13:31 16.08.2026 Нд
2 хв
Пропаганда поширює історії про "вигідну" службу, яку нібито можна поєднувати з навчанням
aimg Марія Науменко
РФ заманює студентів з окупованих територій на війну: ЦПД розкрив нову схему Кремля Фото: російські військові (Getty Images)
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Кремль шукає нових бійців серед молоді з ТОТ, використовуючи пропаганду про гроші, статус і можливість продовжувати навчання під час служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначили у ЦПД, російські пропагандистські ресурси активно поширюють історію про хлопця з Донецька, який нібито навчається у виші та водночас проходить службу за контрактом.

Особливу увагу в таких матеріалах приділяють тому, що для студентів начебто передбачений спеціальний формат контракту. Таким чином пропаганда намагається переконати інших молодих людей долучатися до російської армії.

Як Росія заманює молодь

У подібних історіях службу в армії РФ намагаються показати як можливість отримати гроші, статус та соціальні гарантії. При цьому реальні ризики участі у війні відсуваються на другий план.

У ЦПД наголошують, що таким способом російська пропаганда романтизує військову службу та формує у молоді хибне уявлення про участь у війні.

Кремль зацікавлений у залученні нових військовослужбовців на тлі значних втрат російської армії. Тому пропагандистська кампанія спрямована, зокрема, на молодих мешканців тимчасово окупованих територій.

"Кремль намагається не лише нав’язати мешканцям ТОТ російську ідентичність, а й використати це населення як ресурс для продовження війни", - підсумували в Центрі.

Нагадаємо, Росія намагається закріпити окупацію українських територій не лише військовими, а й адміністративними рішеннями.

ФСБ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують з окупованими територіями України.

У МЗС вважають, що таким чином Москва намагається стерти адміністративну межу та створити видимість остаточного "включення" захоплених українських земель до складу РФ.

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