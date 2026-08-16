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РФ заманивает студентов с оккупированных территорий на войну: ЦПД раскрыл новую схему Кремля

13:31 16.08.2026 Вс
2 мин
Пропаганда распространяет истории о "выгодной" службе, которую якобы можно совмещать с учебой
aimg Мария Науменко
РФ заманивает студентов с оккупированных территорий на войну: ЦПД раскрыл новую схему Кремля Фото: российские военные (Getty Images)
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Кремль ищет новых бойцов среди молодежи с ТОТ, используя пропаганду о деньгах, статусе и возможности продолжать обучение во время службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как отметили в ЦПД, российские пропагандистские ресурсы активно распространяют историю о парне из Донецка, который якобы учится в вузе и проходит службу по контракту.

Особое внимание в таких материалах уделяется тому, что для студентов вроде бы предусмотрен специальный формат контракта. Таким образом, пропаганда пытается убедить других молодых людей присоединяться к русской армии.

Как Россия привлекает молодежь

В схожих историях службу в армии РФ пробуют показать как возможность получить средства, статус и социальные гарантии. При этом реальные опасности роли в войне отодвигаются на второй план.

В ЦПД отмечают, что таким способом российская пропаганда романтизирует военную службу и формирует у молодежи ошибочное представление об участии в войне.

Кремль заинтересован в привлечении новых военнослужащих на фоне значительных потерь русской армии. Поэтому пропагандистская кампания направлена, в частности, на молодых жителей временно оккупированных территорий.

"Кремль пытается не только навязать жителям ТОТ российскую идентичность, но и использовать это население как ресурс для продолжения войны", - подытожили в Центре.

Напомним, Россия пытается закрепить оккупацию украинских территорий не только военными, но и административными решениями.

ФСБ планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с оккупированными территориями Украины.

В МИДе считают, что таким образом Москва пытается стереть административную границу и создать видимость окончательного "включения" захваченных украинских земель в состав РФ.

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