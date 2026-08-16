РФ заманивает студентов с оккупированных территорий на войну: ЦПД раскрыл новую схему Кремля

Кремль ищет новых бойцов среди молодежи с ТОТ, используя пропаганду о деньгах, статусе и возможности продолжать обучение во время службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Как отметили в ЦПД, российские пропагандистские ресурсы активно распространяют историю о парне из Донецка, который якобы учится в вузе и проходит службу по контракту.

Особое внимание в таких материалах уделяется тому, что для студентов вроде бы предусмотрен специальный формат контракта. Таким образом, пропаганда пытается убедить других молодых людей присоединяться к русской армии.

Как Россия привлекает молодежь

В схожих историях службу в армии РФ пробуют показать как возможность получить средства, статус и социальные гарантии. При этом реальные опасности роли в войне отодвигаются на второй план.

В ЦПД отмечают, что таким способом российская пропаганда романтизирует военную службу и формирует у молодежи ошибочное представление об участии в войне.

Кремль заинтересован в привлечении новых военнослужащих на фоне значительных потерь русской армии. Поэтому пропагандистская кампания направлена, в частности, на молодых жителей временно оккупированных территорий.

"Кремль пытается не только навязать жителям ТОТ российскую идентичность, но и использовать это население как ресурс для продолжения войны", - подытожили в Центре.