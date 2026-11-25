За підписання військового контракту потенційним новобранцям обіцяють до 35 тисяч доларів, а також щомісячну зарплату нібито до 3 тисяч доларів. Такі пропозиції приваблюють чоловіків, які шукають роботу за кордоном і перебувають у складному фінансовому становищі.

Москва активізувала вербування в Південно-Східній Азії на тлі нестачі особового складу для війни проти України.

Як працює схема вербування

Посередники шукають потенційних працівників через соціальні мережі, пропонуючи їм високі зарплати та роботу в цивільних сферах. При цьому умови договорів часто залишаються непрозорими.

Деякі чоловіки вирушають до Росії, розраховуючи працювати в готелях, на будівництві або на інших цивільних посадах. Однак уже після прибуття з'ясовують, що фактично підписали військові контракти.

Оглядачка Bloomberg Рут Поллард зазначає, що на вразливості трудових мігрантів наживаються не лише вербувальники, а й мережі торгівлі людьми та шахрайські центри.

Як реагують Індонезія та Філіппіни

Індонезія вже зіткнулася з проблемою вербування своїх громадян. Місцева поліція розслідує відповідні випадки як можливу торгівлю людьми, якщо є ознаки обману або примусу до вступу на військову службу.

Уряд країни також попросив Москву внести Індонезію до переліку держав, громадян яких офіційно не набирають до російської армії. Чи відповіла на це Росія, наразі невідомо.

Філіппіни також намагаються протидіяти шахрайським пропозиціям роботи за кордоном. За допомогою влади країни вдалося домогтися видалення до 250 тисяч публікацій, пов'язаних із такими вакансіями.

За даними українських військових, лише за перші дев'ять місяців 2026 року Росія завербувала 128 громадян Філіппін. При цьому ані Філіппін, ані Індонезії немає у російському переліку країн, громадян яких не залучають до армії.