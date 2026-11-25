Россия вербует граждан Индонезии и Филиппин в свою армию под видом обычного трудоустройства. Мужчинам обещают высокооплачиваемую работу в логистике, охране, строительстве и административной сфере, однако по приезду в РФ некоторых из них отправляют воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
За подписание военного контракта потенциальным новобранцам обещают до 35 тысяч долларов, а также ежемесячную зарплату якобы до 3 тысяч долларов. Такие предложения привлекают мужчин, которые ищут работу за границей и находятся в сложном финансовом положении.
Москва активизировала вербовку в Юго-Восточной Азии на фоне нехватки личного состава для войны против Украины.
Посредники ищут потенциальных работников через социальные сети, предлагая им высокую зарплату и работу в гражданских сферах. При этом условия договоров часто остаются непрозрачными.
Некоторые мужчины отправляются в Россию, рассчитывая работать в отелях, на строительстве или на других гражданских должностях. Однако уже по прибытии выясняют, что фактически подписали военные контракты.
Обозреватель Bloomberg Рут Поллард отмечает, что на уязвимости трудовых мигрантов наживаются не только вербовщики, но сети торговли людьми и мошеннические центры.
Индонезия уже столкнулась с проблемой вербовки своих граждан. Местная полиция расследует соответствующие случаи как возможную торговлю людьми, если есть признаки обмана или принуждения к вступлению на военную службу.
Правительство страны также попросило Москву внести Индонезию в список государств, граждан которых официально не набирают в российскую армию. Ответила ли на это Россия, пока неизвестно.
Филиппины также пытаются противодействовать мошенническим предложениям за рубежом. С помощью властей страны удалось добиться удаления до 250 тысяч публикаций, связанных с такими вакансиями.
По данным украинских военных, только за первые девять месяцев 2026 года Россия завербовала 128 граждан Филиппин. При этом ни Филиппин, ни Индонезии нет в российском списке стран, граждан которых не привлекают в армию.
Юго-Восточная Азия стала очередным регионом, откуда Россия пытается привлекать людей к войне против Украины. Ранее с аналогичными проблемами столкнулись Индия, Непал и ряд африканских стран.
Напомним, в конце октября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщал об участии иностранных наемников из Азии и Африки в российских штурмах на Гуляйпольском направлении.
По данным украинских военных, людей заманивали обещаниями работы или безопасной службы по контракту, а по прибытии в Россию забирали у них документы и телефоны и отправляли на фронт.
Также, по данным украинской разведки, за первые девять месяцев 2026 года Россия завербовала 530 граждан Зимбабве, тогда как за весь 2025 год таких было 30.