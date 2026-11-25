РФ заманює чоловіків з Азії на роботу, а відправляє на фронт в Україну, - Bloomberg
Росія вербує громадян Індонезії та Філіппін до своєї армії під виглядом звичайного працевлаштування. Чоловікам обіцяють високооплачувану роботу в логістиці, охороні, будівництві та адміністративній сфері, однак після приїзду до РФ деяких із них відправляють воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За підписання військового контракту потенційним новобранцям обіцяють до 35 тисяч доларів, а також щомісячну зарплату нібито до 3 тисяч доларів. Такі пропозиції приваблюють чоловіків, які шукають роботу за кордоном і перебувають у складному фінансовому становищі.
Москва активізувала вербування в Південно-Східній Азії на тлі нестачі особового складу для війни проти України.
Як працює схема вербування
Посередники шукають потенційних працівників через соціальні мережі, пропонуючи їм високі зарплати та роботу в цивільних сферах. При цьому умови договорів часто залишаються непрозорими.
Деякі чоловіки вирушають до Росії, розраховуючи працювати в готелях, на будівництві або на інших цивільних посадах. Однак уже після прибуття з'ясовують, що фактично підписали військові контракти.
Оглядачка Bloomberg Рут Поллард зазначає, що на вразливості трудових мігрантів наживаються не лише вербувальники, а й мережі торгівлі людьми та шахрайські центри.
Як реагують Індонезія та Філіппіни
Індонезія вже зіткнулася з проблемою вербування своїх громадян. Місцева поліція розслідує відповідні випадки як можливу торгівлю людьми, якщо є ознаки обману або примусу до вступу на військову службу.
Уряд країни також попросив Москву внести Індонезію до переліку держав, громадян яких офіційно не набирають до російської армії. Чи відповіла на це Росія, наразі невідомо.
Філіппіни також намагаються протидіяти шахрайським пропозиціям роботи за кордоном. За допомогою влади країни вдалося домогтися видалення до 250 тисяч публікацій, пов'язаних із такими вакансіями.
За даними українських військових, лише за перші дев'ять місяців 2026 року Росія завербувала 128 громадян Філіппін. При цьому ані Філіппін, ані Індонезії немає у російському переліку країн, громадян яких не залучають до армії.
Росія розширює вербування іноземців
Південно-Східна Азія стала черговим регіоном, звідки Росія намагається залучати людей до війни проти України. Раніше з аналогічними проблемами зіткнулися Індія, Непал та низка африканських країн.
Нагадаємо, наприкінці жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомляв про участь іноземних найманців з Азії та Африки в російських штурмах на Гуляйпільському напрямку.
За даними українських військових, людей заманювали обіцянками роботи або безпечної служби за контрактом, а після прибуття до Росії забирали в них документи й телефони та відправляли на фронт.
Також, за даними української розвідки, за перші дев'ять місяців 2026 року Росія завербувала 530 громадян Зімбабве, тоді як за весь 2025 рік таких було 30.