Россия вербует граждан Индонезии и Филиппин в свою армию под видом обычного трудоустройства. Мужчинам обещают высокооплачиваемую работу в логистике, охране, строительстве и административной сфере, однако по приезду в РФ некоторых из них отправляют воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

За подписание военного контракта потенциальным новобранцам обещают до 35 тысяч долларов, а также ежемесячную зарплату якобы до 3 тысяч долларов. Такие предложения привлекают мужчин, которые ищут работу за границей и находятся в сложном финансовом положении.

Москва активизировала вербовку в Юго-Восточной Азии на фоне нехватки личного состава для войны против Украины.

Как работает схема вербовки

Посредники ищут потенциальных работников через социальные сети, предлагая им высокую зарплату и работу в гражданских сферах. При этом условия договоров часто остаются непрозрачными.

Некоторые мужчины отправляются в Россию, рассчитывая работать в отелях, на строительстве или на других гражданских должностях. Однако уже по прибытии выясняют, что фактически подписали военные контракты.

Обозреватель Bloomberg Рут Поллард отмечает, что на уязвимости трудовых мигрантов наживаются не только вербовщики, но сети торговли людьми и мошеннические центры.

Как реагируют Индонезия и Филиппины

Индонезия уже столкнулась с проблемой вербовки своих граждан. Местная полиция расследует соответствующие случаи как возможную торговлю людьми, если есть признаки обмана или принуждения к вступлению на военную службу.

Правительство страны также попросило Москву внести Индонезию в список государств, граждан которых официально не набирают в российскую армию. Ответила ли на это Россия, пока неизвестно.

Филиппины также пытаются противодействовать мошенническим предложениям за рубежом. С помощью властей страны удалось добиться удаления до 250 тысяч публикаций, связанных с такими вакансиями.

По данным украинских военных, только за первые девять месяцев 2026 года Россия завербовала 128 граждан Филиппин. При этом ни Филиппин, ни Индонезии нет в российском списке стран, граждан которых не привлекают в армию.