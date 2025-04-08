Росія залучає Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо

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Перші китайці в полоні ЗСУ

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.

Інцидент стався в зоні бойових дій на Донеччині, в районах Тарасівки та Білогорівки.

Відомо, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.

Як заявив Зеленський, у полонених було знайдено документи, паспорти та навіть банківські картки, що підтверджують їхню ідентичність як громадян Китаю. Глава держави також опублікував відео з одним із полонених.

Полонені наразі перебувають в СБУ, де тривають слідчі дії. Розвідка та інші підрозділи ЗСУ перевіряють інформацію про можливу участь більшої кількості китайських громадян у складі російських окупаційних сил.

"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил", - наголосив президент України.

Зеленський очікує реакції партнерів

Президент України назвав взяття в полон китайських військових важливим сигналом про залучення ще однієї країни до підтримки російської агресії проти України.

Зеленський порівняв це із залученням РФ інших країн, таких як Іран, Північна Корея. При цьому глава держави підкреслив, що китайські військові діють безпосередньо на території України, тоді як солдати КНДР воювали на боці Росії на її території.

"Це ще одна країна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново", - сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що розраховує на те, що після цієї ситуації "американці будуть говорити більше з українцями". За словами президента, участь китайських громадян у війні проти України засвідчує, що кремлівський лідер Володимир Путін не хочемиру, а лише шукає шляхи, як воювати далі.

"Залучення Росією прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі - це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція США, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", - заявив Зеленський.

МЗС України викликало на "килим" повіреного КНР

Президент України доручив Міністерству закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном для з'ясування офіційної позиції Китаю щодо інциденту.

Очільник дипломатичного відомства України Андрій Сибіга повідомив, що МЗС вже викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб висловити протест і вимагати пояснень.

"Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до своєї агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил", - написав міністр в Х.

Андрій Сибіга зауважив, що участь китайських громадян у війні на боці РФ підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН і ставить під сумнів задекларовану Китаєм мирну позицію.

Скриншот x.com/andrii_sybiha

Солдати КНР на війні vs "мирний" план Пекіна

Участь військових КНР у війні проти України суперечить публічній "миротворчій" позиції Пекіна.

Як пояснив керівник Центру протидії корупції при РНБО Андрій Коваленко, китайські солдати перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави.

"Китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі - це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну влада КНР заявляє про свою нейтральну позицію та навіть разом із Бразилією представила свій "мирний план" щодо завершення війни, яку називає "конфліктом".

Цей план передбачає "заморозку" бойових дій, проведення переговорів між Україною та РФ і послаблення санкцій.

Пекін також офіційно заявляє, що не надає військову допомогу сторонам конфлікту, проте зафіксовано факти постачання РФ товарів подвійного призначення, які окупанти використовують у виробництві озброєнь.

Крім того, лідер КНР Сі Цзиньпін має дружні відносини з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та виступає за посилення економічної співпраці з РФ.

При підготовці використовувалися: заява президента України Володимира Зеленського на пресконференції, допис у Telegram-каналі Зеленського, заява очільника МЗС Андрія Сибіги в Х, повідомлення керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка в Telegram.