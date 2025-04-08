Россия вовлекает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно

Сегодня, 8 апреля, в Донецкой области ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ. Украина требует от КНР объяснений и осуждает привлечение Россией еще одной страны к войне.
РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о взятии в плен китайских военных.
Содержание:
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, воевавших на стороне России.
Инцидент произошел в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки.
Известно, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.
Как заявил Зеленский, у пленных были найдены документы, паспорта и даже банковские карточки, подтверждающие их идентичность как граждан Китая. Глава государства также опубликовал видео с одним из пленных.
Пленные на данный момент находятся в СБУ, где продолжаются следственные действия. Разведка и другие подразделения ВСУ проверяют информацию о возможном участии большего количества китайских граждан в составе российских оккупационных сил.
"Имеем информацию, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", - подчеркнул президент Украины.
Президент Украины назвал взятие в плен китайских военных важным сигналом о привлечении еще одной страны к поддержке российской агрессии против Украины.
Зеленский сравнил это с вовлечением РФ в войну других стран, таких как Иран, Северная Корея. При этом глава государства подчеркнул, что китайские военные действуют непосредственно на территории Украины, в то время как солдаты КНДР воевали на стороне России на ее территории.
"Это еще одна страна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница. Северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины. И я думаю, что это важный момент, который нам нужно обсуждать с партнерами. Думаю, срочно", - сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что после этой ситуации "американцы будут говорить больше с украинцами". По словам президента, участие китайских граждан в войне против Украины свидетельствует, что кремлевский лидер Владимир Путин не хочет мира, а только ищет пути, как воевать дальше.
"Привлечение Россией прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция США, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", - заявил Зеленский.
Президент Украины поручил Министерству иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином для выяснения официальной позиции Китая относительно инцидента.
Глава дипломатического ведомства Украины Андрей Сибига сообщил, что МИД уже вызвал временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы выразить протест и требовать объяснений.
"Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в свою агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил", - написал министр в Х.
Андрей Сибига отметил, что участие китайских граждан в войне на стороне РФ подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение задекларированную Китаем мирную позицию.
Участие военных КНР в войне против Украины противоречит публичной "миротворческой" позиции Пекина.
Как пояснил руководитель Центра противодействия коррупции при СНБО Андрей Коваленко, китайские солдаты находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства.
"Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе - это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется. Индия реагировала на привлечение их граждан к войне", - отметил Коваленко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину власти КНР заявляют о своей нейтральной позиции и даже вместе с Бразилией представила свой "мирный план" по завершению войны, которую называют "конфликтом".
Этот план предполагает "заморозку" боевых действий, проведение переговоров между Украиной и РФ и ослабление санкций.
Пекин также официально заявляет, что не предоставляет военную помощь сторонам конфликта, однако зафиксированы факты поставки РФ товаров двойного назначения, которые оккупанты используют в производстве вооружений.
Кроме того, лидер КНР Си Цзиньпин имеет дружеские отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и выступает за усиление экономического сотрудничества с РФ.
При подготовке использовались: заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции, сообщение в Telegram-канале Зеленского, заявление главы МИД Андрея Сибиги в Х, сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.