Россия вовлекает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно

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Первые китайцы в плену ВСУ

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, воевавших на стороне России.

Инцидент произошел в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки.

Известно, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.

Как заявил Зеленский, у пленных были найдены документы, паспорта и даже банковские карточки, подтверждающие их идентичность как граждан Китая. Глава государства также опубликовал видео с одним из пленных.

Пленные на данный момент находятся в СБУ, где продолжаются следственные действия. Разведка и другие подразделения ВСУ проверяют информацию о возможном участии большего количества китайских граждан в составе российских оккупационных сил.

"Имеем информацию, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский ожидает реакции партнеров

Президент Украины назвал взятие в плен китайских военных важным сигналом о привлечении еще одной страны к поддержке российской агрессии против Украины.

Зеленский сравнил это с вовлечением РФ в войну других стран, таких как Иран, Северная Корея. При этом глава государства подчеркнул, что китайские военные действуют непосредственно на территории Украины, в то время как солдаты КНДР воевали на стороне России на ее территории.

"Это еще одна страна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница. Северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины. И я думаю, что это важный момент, который нам нужно обсуждать с партнерами. Думаю, срочно", - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что после этой ситуации "американцы будут говорить больше с украинцами". По словам президента, участие китайских граждан в войне против Украины свидетельствует, что кремлевский лидер Владимир Путин не хочет мира, а только ищет пути, как воевать дальше.

"Привлечение Россией прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция США, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", - заявил Зеленский.

МИД Украины вызвало на "ковер" поверенного КНР

Президент Украины поручил Министерству иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином для выяснения официальной позиции Китая относительно инцидента.

Глава дипломатического ведомства Украины Андрей Сибига сообщил, что МИД уже вызвал временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы выразить протест и требовать объяснений.

"Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в свою агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил", - написал министр в Х.

Андрей Сибига отметил, что участие китайских граждан в войне на стороне РФ подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение задекларированную Китаем мирную позицию.

Скриншот x.com/andrii_sybiha

Солдаты КНР на войне vs "мирный" план Пекина

Участие военных КНР в войне против Украины противоречит публичной "миротворческой" позиции Пекина.

Как пояснил руководитель Центра противодействия коррупции при СНБО Андрей Коваленко, китайские солдаты находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства.

"Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе - это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется. Индия реагировала на привлечение их граждан к войне", - отметил Коваленко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину власти КНР заявляют о своей нейтральной позиции и даже вместе с Бразилией представила свой "мирный план" по завершению войны, которую называют "конфликтом".

Этот план предполагает "заморозку" боевых действий, проведение переговоров между Украиной и РФ и ослабление санкций.

Пекин также официально заявляет, что не предоставляет военную помощь сторонам конфликта, однако зафиксированы факты поставки РФ товаров двойного назначения, которые оккупанты используют в производстве вооружений.

Кроме того, лидер КНР Си Цзиньпин имеет дружеские отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и выступает за усиление экономического сотрудничества с РФ.

При подготовке использовались: заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции, сообщение в Telegram-канале Зеленского, заявление главы МИД Андрея Сибиги в Х, сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко в Telegram.