РФ залишиться загрозою для Європи і після завершення війни в Україні, - Міноборони Фінляндії

"Росія разом зі своїми союзниками залишиться небезпечним гравцем у Європі навіть після війни в Україні, і ми не можемо виключити можливість загрози європейським країнам із застосуванням військової сили", - наголосив глава Міноборони.

Варто зауважити, що протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить трохи більше 1271 кілометра.

Фінська влада після початку повномасштабної війни проти України ухвалила рішення про вступ до НАТО. Офіційно Фінляндія стала частиною Північноатлантичного альянсу минулого року.