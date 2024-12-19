РФ залишиться загрозою для Європи і після завершення війни в Україні, - Міноборони Фінляндії

Росія продовжить бути загрозою для європейських країн навіть після того, як війна в Україні завершиться. Москва може застосувати проти Європи військову силу.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Росія разом зі своїми союзниками залишиться небезпечним гравцем у Європі навіть після війни в Україні, і ми не можемо виключити можливість загрози європейським країнам із застосуванням військової сили", - наголосив глава Міноборони.
Варто зауважити, що протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить трохи більше 1271 кілометра.
Фінська влада після початку повномасштабної війни проти України ухвалила рішення про вступ до НАТО. Офіційно Фінляндія стала частиною Північноатлантичного альянсу минулого року.
Нагадаємо, в Європі вже неодноразово допускали, що Росія може вторгнутися на територію країн НАТО.
Зокрема, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль наголошував, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими роками. Але, на його думку, це може бути локальна операція.
Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначав, що в разі нападу Росії країнам Альянсу необхідно буде завдавати ударів по російській території.
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