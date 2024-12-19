РФ останется угрозой для Европы и после завершения войны в Украине, - Минобороны Финляндии

Россия продолжит быть угрозой для европейских стран даже после того, как война в Украине завершится. Москва может применить против Европы военную силу.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Анти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Россия вместе со своими союзниками останется опасным игроком в Европе даже после войны в Украине, и мы не можем исключить возможность угрозы европейским странам с применением военной силы", - подчеркнул глава Минобороны.
Стоит заметить, что протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет чуть более 1271 километра.
Финские власти после начала полномасштабной войны против Украины приняли решение о вступлении в НАТО. Официально Финляндия стала частью Североатлантического альянса в прошлом году.
Напомним, в Европе уже неоднократно допускали, что Россия может вторгнуться на территорию стран НАТО.
В частности, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль подчеркивал, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие годы. Но, по его мнению, это может быть локальная операция.
При этом глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что в случае нападения России странам Альянса необходимо будет наносить удары по российской территории.
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