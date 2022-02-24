РФ закрыла двери политического решения, - генсек НАТО

"Мы предупреждали, что будет вторжение. То, что произошло этим утром наши разведки прогнозировали и призвали РФ к дипломатии. Россия, несмотря на все призывы и санкции, решила вторгнуться в Украину. Мы готовились, усилили присутствие на востоке и на воздухе, и на море, и в ближайшие дни и месяцы будет больше. Это даст нашим военным больше силы для ответа. Мы готовы. То, что мы делаем, - это охрана. Мы хотим избежать конфликта. Мы стучались в РФ месяцами, но РФ не воспринимала серьезно наши призывы, они ежедневно усиливали присутствие. РФ закрыла двери политического решения", - заявил Столтенберг.