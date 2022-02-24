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РФ закрила двері політичного рішення, - генсек НАТО

Автор: Наталія Юрченко

НАТО закликало Росію до дипломатичних методів вирішення сперечань. Проте РФ відмовилася від цього і обрала шлях військового конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми попереджували, що буде вторгнення. Те, що сталося цього ранку - наші розвідки прогнозували і закликали РФ до дипломатії. Росія, попри всі заклики і санкції, вирішила вторгнутися в Україну. Ми готувалися, посилили присутність на сході і на повітрі, і на морі, і найближчі дні і місяці буде більше. Це дасть нашим військовим більше сили для відповіді. Ми готові. Те, що ми робимо, - це охорона. Ми хочемо уникнути конфлікту. Ми стукались до РФ місяцями, але РФ не сприймала серйозно наші заклики, вони щодня посилювали присутність. РФ закрила двері політичного рішення", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс вирішив підсилити східний фланг НАТО для забезпечення безпеки в разі атаки Росії.

Також стало відомо, що Росія називає ціллю вторгнення в Україну "демілітаризацію і денацифікацію" країни.

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Вторгнення Росії до УкраїниНАТО