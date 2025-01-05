У РФ закрили аеропорт у Казані, повідомляють про загрозу дронів

Раніше повідомлялося, що у Казані закривали аеропорт на тлі загрози дронів у грудні та у жовтні минулого року. В усіх цих випадках оголошувався план "Килим" через ризик атак безпілотників.

До слова, вчора вночі та під ранок у Петербурзі також закрили аеропорт Пулково через небезпеку БПЛА.

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