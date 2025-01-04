ua en ru
Сб, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА

Субота 04 січня 2025 08:00
UA EN RU
У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА Фото: в Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через невідомий об'єкт у повітрі (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В аеропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) рано вранці у суботу, 4 січня, запровадили обмеження на польоти літаків. План "Килим" у даній повітряній гавані вводять вже вдруге з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та російські Telegram-канали.

Перший раз в аеропорту Пулково після опівночі також не дозволяли літакам здійснити посадку та виліт.

Російські медіа заявляли, що тоді обмеження запроваджували "з метою безпеки".

При цьому пізніше губернатор Ленінградської області розповів, що у регіоні засобами ППО начебто був збитий один безпілотник.

У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА

Тепер вранці у Росавіації розповіли, що рейси тимчасово не приймаються і не відправляються "для забезпечення безпеки".

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні з 07:45 МСК на роботу петербурзького аеропорту Пулково введено тимчасові обмеження. Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Екіпажі ВС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це головний пріорітет", - йдеться в заяві відомства.

Як пише Telegram-канал Shot, вранці у пітерському аеропорту вдруге за добу запровадили план "Килим". При цьому зараз 6 бортів, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі Ладозького озера.

У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА

За попередніми даними, в "Пулково" обмежили роботу через загрозу атаки із застосуванням безпілотників.

Раніше повідомлялося, що 1 січня у російському місті Саранськ також закривали аеропорт через загрозу дронів.

Перед цим, 26 грудня, у низці московських аеропортів вводили обмеження через загрозу дронів.

Також повідомлялося, що 11 грудня в аеропорту Сочі вводили план "Килим" на тлі атаки БПЛА в Краснодарському краї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкт-Петербург Аеропорт
NEWS
Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО
Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати