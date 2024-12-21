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У Росії закрили низку аеропортів через загрозу дронів

Казань, Субота 21 грудня 2024 09:14
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У Росії закрили низку аеропортів через загрозу дронів Фото: у Росії закрили низку аеропортів зранку 21 грудня (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії обмежили роботу кількох аеропортів зранку 21 грудня. Росіяни заявили про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, зранку Росавіація заявила, що ввела тимчасові обмеження ввели на роботу аеропорту "Казань" у Татарстані.

Також влада російської Удмуртії повідомила, що закрили аеропорт в місті Іжевськ. Там ввели план "Килим". Його оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Пізніше росЗМІ також заявили, що міжнародний аеропорт "Гагарін" у Саратові обмежив роботу.

Зазначимо, що зранку у мережі з'явилися відео влучання дрона в елітний житловий комплекс у Казані. Безпілотник врізався у багатоповерховий будинок.

При цьому у мережі пишуть, що причиною "прильоту" була робота російської РЕБ.

Варто додати, що сьогодні гучно було не тільки в Казані, а й в Сочі. Росіяни поскаржилися на гучні вибухи в Сочі в ніч на 21 грудня.

Російські ЗМІ стверджували, що нібито у Чорному морі протиповітряна оборона працювала по безпілотниках. Міноборони РФ заявляє, що нібито збило за ніч 19 дронів, зокрема три з них - над акваторією Чорного моря.

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Російська Федерація Татарстан Аеропорт
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