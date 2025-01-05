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В РФ закрыли аэропорт в Казани, сообщают об угрозе дронов

Воскресенье 05 января 2025 07:51
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В РФ закрыли аэропорт в Казани, сообщают об угрозе дронов Фото: аэропорт в российской Казани закрыли 5 января (flickr com)
Автор: Владимир Костырин

В аэропорту города Казань (РФ) сегодня утром, 5 января, временно перестали принимать и отправлять авиарейсы. Такие действия связаны с возможностью воздушной атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra.

РосСМИ привели заявление Росавиации о том, что в казанском аэропорту были введены "временные ограничения полетов гражданских судов".

Российское ведомство не объяснило причину закрытия воздушной гавани.

Вместе с тем Telegram-канал Shot пишет, что план "Ковер" для аэропорта Казани ввели якобы из-за угрозы дроновой атаки.

В РФ закрыли аэропорт в Казани, сообщают об угрозе дронов

План "Ковер"

В РФ вводят для аэропортов план "Ковер" обычно органами противовоздушной обороны в исключительных ситуациях, таких как, в частности, непосредственная угроза атак БПЛА.

В период действия таких ограничений применяется запрет на любые полеты в воздушном пространстве радиусом 200 километров от аэродрома, где объявлен соответствующий план.

Кроме того, в данный момент предполагается проведение эвакуации гражданских лиц из воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Казани закрывали аэропорт на фоне угрозы дронов в декабре и октябре прошлого года. Во всех этих случаях объявлялся план "Ковер" из-за риска атак беспилотников.

К слову, вчера ночью и под утро в Петербурге также закрыли аэропорт Пулково из-за опасности БПЛА.

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