РФ закрила повітряний простір над "Капустиним Яром", звідки б'є по Україні "Орєшніком"

Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" з 28 вересня по 3 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAA (Федеральне авіаційне управління США).
Обмеження будуть діяти щоденно з 09:00 до 19:00 за київським часом.
Офіційна причина їх запровадження наразі невідома, але зазвичай вони пов'язані з проведенням випробувань зброї чи запусками "Орєшніка".
Варто зазначити, що закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні.
Полігон "Капустин Яр" функціонує з 1946 року. Він розташований у степу поблизу міста Знам'янськ, приблизно за 1100 кілометрів на схід від Києва та недалеко від кордону з Казахстаном.
Там тестували майже кожну радянську та російську ракетну програму. Об'єкт використовується для ударів по Україні - усі ракети "Орєшнік", якими Росія атакувала українські міста, запускали саме з нього.
Нагадаємо, сьогодні протягом дня російські окупанти випустили по Україні 124 ударних дрони (з них 86 - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та ін.
Українська ППО збила/подавила 86 ворожих безпілотників (49 із них - реактивні). Зафіксовано влучання ворожих дронів на 27 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях.