ППО сьогодні збила понад 40 реактивних "Шахедів", десятки дронів ще в повітрі

Російські окупанти вдень 28 вересня (з 06.30 до 16.30) масовано атакують Україну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких - реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські безпілотники вдарили по Києву . Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.

Зокрема, було влучання реактивних безпілотників по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у столиці.

Було зафіксовано влучання ворожих дронів-камікадзе по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах України.

"Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина - у напрямку м. Київ. Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще в повітрі", - розповіли військові.

Крім того, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який пообіцяв Росії відповідь за цей злочин.

РБК-Україна також писало, що російські окупанти сьогодні також вдарили по клініці "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.