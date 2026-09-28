ППО сьогодні збила понад 40 реактивних "Шахедів", десятки дронів ще в повітрі
Російські окупанти вдень 28 вересня (з 06.30 до 16.30) масовано атакують Україну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких - реактивні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.
"Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина - у напрямку м. Київ. Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще в повітрі", - розповіли військові.
Було зафіксовано влучання ворожих дронів-камікадзе по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах України.
Зокрема, було влучання реактивних безпілотників по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у столиці.
"Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські безпілотники вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.
Крім того, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який пообіцяв Росії відповідь за цей злочин.
РБК-Україна також писало, що російські окупанти сьогодні також вдарили по клініці "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.