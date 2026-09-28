ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ППО сьогодні збила понад 40 реактивних "Шахедів", десятки дронів ще в повітрі

17:40 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
ППО сьогодні збила понад 40 реактивних "Шахедів", десятки дронів ще в повітрі Фото: мобільна група ППО (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти вдень 28 вересня (з 06.30 до 16.30) масовано атакують Україну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких - реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.

"Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина - у напрямку м. Київ. Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще в повітрі", - розповіли військові.

Було зафіксовано влучання ворожих дронів-камікадзе по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах України.

Зокрема, було влучання реактивних безпілотників по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у столиці.

"Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські безпілотники вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.

Крім того, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який пообіцяв Росії відповідь за цей злочин.

РБК-Україна також писало, що російські окупанти сьогодні також вдарили по клініці "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Збройні сили України Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки