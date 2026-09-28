РФ закрыла воздушное пространство над "Капустиным Яром", откуда бьет по Украине "Орешником"

Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

Официальная причина их введения неизвестна, но обычно они связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".

Следует отметить, что закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовки удара по Украине.

Фото: РФ закрыла воздушное пространство над "Капустиным Яром" (FAA)

Полигон "Капустин Яр" функционирует с 1946 года. Он расположен в степи возле города Знаменска, примерно в 1100 километрах к востоку от Киева и недалеко от границы с Казахстаном.

Там тестировали каждую советскую и российскую ракетную программу. Объект используется для ударов по Украине - все ракеты "Орешник", которыми Россия атаковала украинские города, запускали именно с него.