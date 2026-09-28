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РФ закрила повітряний простір над "Капустиним Яром", звідки б'є по Україні "Орєшніком"

22:03 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ закрила повітряний простір над "Капустиним Яром", звідки б'є по Україні "Орєшніком" Фото: російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" (росЗМІ)
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Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" з 28 вересня по 3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAA (Федеральне авіаційне управління США).

Обмеження будуть діяти щоденно з 09:00 до 19:00 за київським часом.

Офіційна причина їх запровадження наразі невідома, але зазвичай вони пов'язані з проведенням випробувань зброї чи запусками "Орєшніка".

Варто зазначити, що закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні.

РФ закрила повітряний простір над &quot;Капустиним Яром&quot;, звідки б'є по Україні &quot;Орєшніком&quot;Фото: РФ закрила повітряний простір над "Капустиним Яром" (FAA)

Полігон "Капустин Яр" функціонує з 1946 року. Він розташований у степу поблизу міста Знам'янськ, приблизно за 1100 кілометрів на схід від Києва та недалеко від кордону з Казахстаном.

Там тестували майже кожну радянську та російську ракетну програму. Об'єкт використовується для ударів по Україні - усі ракети "Орєшнік", якими Росія атакувала українські міста, запускали саме з нього.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня російські окупанти випустили по Україні 124 ударних дрони (з них 86 - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та ін.

Українська ППО збила/подавила 86 ворожих безпілотників (49 із них - реактивні). Зафіксовано влучання ворожих дронів на 27 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях.

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