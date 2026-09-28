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РФ закрыла воздушное пространство над "Капустиным Яром", откуда бьет по Украине "Орешником"

22:03 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ закрыла воздушное пространство над "Капустиным Яром", откуда бьет по Украине "Орешником" Фото: российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" (росСМИ)
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Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAA (Федеральное авиационное управление США).

Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

Официальная причина их введения неизвестна, но обычно они связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".

Следует отметить, что закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовки удара по Украине.

РФ закрыла воздушное пространство над &quot;Капустиным Яром&quot;, откуда бьет по Украине &quot;Орешником&quot;Фото: РФ закрыла воздушное пространство над "Капустиным Яром" (FAA)

Полигон "Капустин Яр" функционирует с 1946 года. Он расположен в степи возле города Знаменска, примерно в 1100 километрах к востоку от Киева и недалеко от границы с Казахстаном.

Там тестировали каждую советскую и российскую ракетную программу. Объект используется для ударов по Украине - все ракеты "Орешник", которыми Россия атаковала украинские города, запускали именно с него.

Напомним, сегодня в течение дня российские оккупанты выпустили по Украине 124 ударных дрона (из них 86 - реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" и другие.

Украинская ПВО сбила/подавила 86 вражеских беспилотников (49 из них - реактивные). Зафиксировано попадание вражеских дронов на 27 локациях, а также падение сбитых на 4 локациях.

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