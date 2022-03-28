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У РФ заканчиваются ракеты. Предприятия ОПК переведены на круглосуточный режим работы

Фото: Российский арсенал ракет заканчивается (t.me.tsaplienko)
Автор: Артем Горовенко

Российский ракетный запас заканчивается, а предприятия по их производству переведены в режим круглосуточной работы. С таким заявлением выступили в Генштабе ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В условиях действий международных санкций запрещающих поставки высокотехнологичной продукции для России, процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, так как в ближайшее время самостоятельное изготовление радиоэлектронного оборудования, которое является важным компонентом процесса изготовления ракет,будет невозможным.

При этом количество ракет у России стремительно заканчивается, об этом свидетельствует то, что предприятия ОПК, занимающиеся их производством, теперь работают круглосуточно.

Отметим, что ранее Россия запустила рекордное количество ракет по территории Украины.

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