У РФ заканчиваются ракеты. Предприятия ОПК переведены на круглосуточный режим работы

Российский ракетный запас заканчивается, а предприятия по их производству переведены в режим круглосуточной работы. С таким заявлением выступили в Генштабе ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В условиях действий международных санкций запрещающих поставки высокотехнологичной продукции для России, процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, так как в ближайшее время самостоятельное изготовление радиоэлектронного оборудования, которое является важным компонентом процесса изготовления ракет,будет невозможным.

При этом количество ракет у России стремительно заканчивается, об этом свидетельствует то, что предприятия ОПК, занимающиеся их производством, теперь работают круглосуточно.