У РФ закінчуються ракети. Підприємства ОПК переведені на цілодобовий режим роботи

Російський ракетний запас закінчується, а підприємства з їх виробництва переведені в режим цілодобової роботи. З такою заявою виступили в Генштабі ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
В умовах дій міжнародних санкцій, що забороняють поставки високотехнологічної продукції для Росії, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, тому що найближчим часом самостійне виготовлення радіоелектронного обладнання, яке є важливим компонентом процесу виготовлення ракет, буде неможливим.
При цьому кількість ракет у Росії стрімко закінчується, про це свідчить те, що підприємства ОПК, що займаються їх виробництвом, тепер працюють цілодобово.
Відзначимо, що раніше Росія запустила рекордну кількість ракет по території України.
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